(فرصة عمل)
|مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072411
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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