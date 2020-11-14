مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072411
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى - في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

ممرضات الشروط : ـ على ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ـ يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

7,500 درهم

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

10/11/2020
صورة الاعلان: استشـاريين أطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

استشـاريين أطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

9/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية اخصائيات تمريض منزلى * السن من 35 : 40 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

600 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الصيدليات فى السعوديه ( الرياض ) : طبيب بيطرى دفعه 2015 فقط توفر الصيدليات الراتب الأسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبري الصيدليات بالسعوديه (الرياض) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبري الصيدليات بالسعوديه (الرياض)

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبري الصيدليات بالسعوديه (الرياض) -*طبيب بيطري دفعه 2015 فقط -*توفر الصيدليات الراتب الاساسي+.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشارى اطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشارى اطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشـاريين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشـاريين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية مطلـوب لمستشفى بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الصيدليات فى السعوديه ( الرياض ) : طبيب بيطرى دفعه 2015 فقط توفر الصيدليات الراتب الأسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيو - في الجيزة مصر

مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيو

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراللعمل بالسعوديه طبيب بيطري خبره 2سنوات عيادات وصيدليات بيطريه حيوانات راتب 2000ريال ونوفرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager