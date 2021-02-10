مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,555 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083429
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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