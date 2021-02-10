مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,555 ريال
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083429
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20/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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19/1/2021
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مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

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العنوان:

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19/1/2021
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