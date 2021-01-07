مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079062
4,444 ريال
300 ريال
500 دينار
200 دينار
200 ريال
اتصل
500 دينار
اتصل
500 دينار
-1
اتصل
300 ريال
اتصل
اتصل
اتصل