(فرصة عمل)
|مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ومهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com / واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072994
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
500 ريال
30 ريال
200 ريال
30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
300 ريال
7,500 درهم
30 ريال
30 ريال
600 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
200 ريال