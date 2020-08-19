(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف
|التليفون:
|0106 671 7777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065447
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال
30 جنيه
30 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
اتصل
30 جنيه
30 ريال
30 جنيه
1,111 ريال
اتصل
200 ريال
1,111 ريال
اتصل