مطلـوب استشارى / نائب اول " عظام "

(فرصة عمل)
|عاجـل مطلـوب للعمل بالمملكة العربية السعودية " عظـام " . استشارى واستشارية . خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه أخصائى اول " "Male / Female . دكتوراه حديثة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|0106 671 7777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الزمالك
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052020
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