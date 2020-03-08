مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية

(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشارى طب الطوارئ دكتوراه فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056530
30 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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4,000 ريال