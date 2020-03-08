مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشارى طب الطوارئ دكتوراه فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777