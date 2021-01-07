مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,666 ريال
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079273
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذا.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,444 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء البورسلين / الشـمع / المعدن / الاكريل خبرة لاتقل عن خم.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

5/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكو.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 دينار

4/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب باطنة بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب باطنة بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب باطنة أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير أو استشارى خبرة لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 دينار

4/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب باطنة بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب باطنة بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب باطنة أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير أو استشارى خبرة لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

29/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى علاج طبيعى كبار واطفال بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائى علاج طبيعى كبار واطفال بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى " طب " أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت استشاريات نساء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 دينار

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت اخصائيات تمريض شروط القبول الحصول على بكالوريوس تمريض السن من 25 : 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت استشاريات نساء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 دينار

26/12/2020
صورة الاعلان: عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض - في الجيزة مصر

عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل لمستشفي كبري بالرياض اخصائيين واستشارين عنايه مركزة اخصائيين واستشاريين عيون استشاريين مخ وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

-1

26/12/2020
صورة الاعلان: استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى - في الجيزة مصر

استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لكبري المستشفيات بالرياض تشغيل ذاتى اولا الاستشاريين التخصصات الاتيه طبييب استشاري جرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء البورسلين / الشـمع / المعدن / الاكريل خبرة لاتقل عن خم.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

26/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama2hr2@gmail.c.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama601.job@gmai.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager