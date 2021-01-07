مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,666 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079273
4,444 ريال
30 ريال
300 ريال
500 دينار
200 دينار
200 ريال
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500 دينار
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500 دينار
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300 ريال
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