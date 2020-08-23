مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065567
30 جنيه
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال
30 جنيه
30 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
اتصل
30 جنيه
30 ريال