مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065567
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات باطنة وغدد صماء - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات باطنة وغدد صماء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكت.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

23/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي عظام - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي عظام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائى عظـام خبرة لاتقل عن سنتين .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنين تعقيم - في الجيزة مصر

مطلوب فنين تعقيم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية فني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجمع طبى أخصائيات تمريض فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى أخصائيات تمريض فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

22/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكت.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

20/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى أطفال لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودي - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى أطفال لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودي

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائى.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

19/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى تركبيات و زراعة اسنان لمجمع طبى متكامل ببريدة فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى تركبيات و زراعة اسنان لمجمع طبى متكامل ببريدة فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

19/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جراحة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جراحة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

17/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشارين عظام - في الجيزة مصر

مطلوب استشارين عظام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

16/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات باطنة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات باطنة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات باطنة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات جراحة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات جراحة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

12/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager