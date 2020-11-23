مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف فى السعودية

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير ومهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com / واتس 01066717777