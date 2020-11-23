مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)
|مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير ومهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com / واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073664
200 ريال
600 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
30 ريال
500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
500 ريال
30 ريال