مطلـوب اخصائى / اخصائية " باطنـة " للعمل بالسعودية

عاجـل مطلـوب للعمل بالمملكة العربية السعودية " باطنـة " أخصائى وأخصائية . خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777