مطلـوب اخصائى / اخصائية " باطنـة " للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجـل مطلـوب للعمل بالمملكة العربية السعودية " باطنـة " أخصائى وأخصائية . خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- شركة الهيلا
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053152
30 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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4,000 ريال
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111,111 ريال