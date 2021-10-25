مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية

(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2021
|رقم الإعلان:
|2109025
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