مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية

مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com للتواصل 01280555515