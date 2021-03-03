مطلـوب أخصائيين وأخصائيات باطنـة طب الطوارئ

(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية MA Internal Medicine & Experience in Emergency أخصائيين وأخصائيات باطنـة طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ماجستير فى طب الباطنة خبرة فى طب الطوارئ مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086097
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