مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى السعودية

مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى المملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777