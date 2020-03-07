مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى المملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 0106 671 7777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- الزمالك
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055398
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