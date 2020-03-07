مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى السعودية

(فرصة عمل)
|مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى المملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|0106 671 7777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الزمالك
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055398
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
4,000 ريال
اتصل