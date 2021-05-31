مطلبوب عمال نظافة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عمال نظافة خبره لا تقل عن 5 سنوات في المجمعات الطبية كشرط اساسي للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة خميس مشيط الراتب 2000 ريال مع توفير سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com