(فرصة عمل)
|مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات يفضل الحاصلين علي الداتا فلو و البرومترك بمرتبات مجزية و نسبة تأمين طبي / بدل سكن / تذاكر طيران برجاء إرسال السيرة الذاتية علي Truejobc@gmail.com أو علي الواتس أب رقم 00201004868403 / 00201124884886 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077030
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