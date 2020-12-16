مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات يفضل الحاصلين علي الداتا فلو و البرومترك بمرتبات مجزية و نسبة تأمين طبي / بدل سكن / تذاكر طيران برجاء إرسال السيرة الذاتية علي Truejobc@gmail.com أو علي الواتس أب رقم 00201004868403 / 00201124884886 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .