مطـلوب أطبـاء عام

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطـلوب أطبـاء عام لمجمـوعة طبيـة لفروعها في الدمـام و الخبـر -بكالريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات - يفضل الحاصلين علي (الداتا فلو و البرومترك) - بمرتبات مجزية و نسبة تأمين طبي / بدل سكن / تذاكر طيران برجاء إرسال السيرة الذاتية علي Truejobc@gmail.com أو علي الواتس أب رقم 00201004868403 / 00201124884886 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- حي مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080438
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

18/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

18/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة شرط وجود البارومترك كشرط اساسي للعمل لدي مجموعة.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

17/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنه - في القاهرة مصر

اخصائي باطنه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة - جدة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنه - في القاهرة مصر

اخصائي باطنه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة - جدة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب عام خبرة بالحجامة - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب عام خبرة بالحجامة

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب ممارس للحجامة خبرة شرط وجود تصنيف او ترخيص المركز الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب - في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام و الخبر -فنيين اسنان معمل ( خبره فالسيراميك و اللمنير.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

12/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

12/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره / الدمام/ الخبر/ الرياض ممرضات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام اخصائين ومقيمن اسنان تركيبات / جراحه فم و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

10/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager