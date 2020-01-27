مطعم للبيع بموقع مميز فى باريس مول

(للبيع)
|امتلك مطعمك بموقع مميز فى باريس مول 36 م واختار التشطيب اللى يريحك واللى يناسبك مطعمك وخليك قريب من سينمات ومنطقة ملاهى للاطفال واستمتع باكبر AQUARIUM بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى كل ده واكتر باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك مطعمك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|324,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050715
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