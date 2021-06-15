(للإيجار)
|مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا واجهه 6م ومدخنه بجوار براندات عالمية وتوكيلات تجارية يصلح (مشويات _اسماك – كشري- اورينتال_مأكولات سورية _ماكولات لبنانية _مأكولات شعبية- فراخ بروستيد) جنية ويصلح لأي نشاط آخر مطلوب 50ألف للأستفسار 01145500064 ولدينا جميع المساحات التجارية من 20م ل 2000م بدجلة والسرايات وشارع 9 والمعادي الجديدة والقديمة وزهراء المعادي لجميع الأنشطة التجارية للاستفسار 01145500064
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المعادي الجديدة- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097041
(للإيجار)- في القاهرة مصر
45,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
30,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
13,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
80,000 جنيه
605,000 جنيه
818,000 جنيه
اتصل
235,000 جنيه
374,000 جنيه
اتصل
114,000 جنيه
191,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
3,000,000 جنيه
87,000 جنيه
74,000 جنيه