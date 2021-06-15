مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا - في القاهرة مصر

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مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا واجهه 6م ومدخنه بجوار براندات عالمية وتوكيلات تجارية يصلح (مشويات _اسماك – كشري- اورينتال_مأكولات سورية _ماكولات لبنانية _مأكولات شعبية- فراخ بروستيد) جنية ويصلح لأي نشاط آخر مطلوب 50ألف للأستفسار 01145500064 ولدينا جميع المساحات التجارية من 20م ل 2000م بدجلة والسرايات وشارع 9 والمعادي الجديدة والقديمة وزهراء المعادي لجميع الأنشطة التجارية للاستفسار 01145500064
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01145500064

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العنوان: المعادي الجديدة- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097041
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