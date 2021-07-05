مطعم للإيجار بشارع القصر العينى دورين به كافة الخدمات

(للإيجار)
|مطعم دورين به كافة الخدمات كهرباء و مياه وغاز على بعد ٢٠٠متر من ميدان التحرير له رخصة الواجهة على شارع القصر العينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدكتور محمد حسن
|التليفون:
|٠١٢٠١٥٥١٦٦٤
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|العنوان:
|٦٨ شارع القصر العينى- جاردن سيتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099119
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