(فرصة عمل)
|#offre_demploi_Qatar *مطعم راقي بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات التالية : -شيف مخبوزات وحلويات -شيف معجنات ومخبوزات *الوصف الوظيفي : -اتباع معايير الحفظ الجيدة للمنتجات، والتأكد من حفظ الحلويات في درجات الحرارة الصحيحة لها. -الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة ليكون قدوة لكل العاملين داخل وخارج بيئة العمل -الحفاظ على مستويات عالية من الجودة و التطوير المستمر -خبرة على الأقل أربع سنوات في مجال صناعة الحلويات و المخبوزات ومعجنات و التعامل مع تغيرات المواد الأولية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100929
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال