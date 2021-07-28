#offre_demploi_Qatar *مطعم راقي بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات التالية : -شيف مخبوزات وحلويات -شيف معجنات ومخبوزات *الوصف الوظيفي : -اتباع معايير الحفظ الجيدة للمنتجات، والتأكد من حفظ الحلويات في درجات الحرارة الصحيحة لها. -الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة ليكون قدوة لكل العاملين داخل وخارج بيئة العمل -الحفاظ على مستويات عالية من الجودة و التطوير المستمر -خبرة على الأقل أربع سنوات في مجال صناعة الحلويات و المخبوزات ومعجنات و التعامل مع تغيرات المواد الأولية