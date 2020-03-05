مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

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مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه والزراعية وتلبيه متطلبات السوق في الجانب الذي تعمل به الشركه تتفضل شركه الجوهري ولاول مره بتقديم خطوط انتاج مصبعات الخشب وكل المعدات الخاصه بانتاج المصبعات الاتصال على الأرقام التالية: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078- العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 748 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/3/2020
رقم الإعلان: 2055297
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صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة با.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استلم مصنعك على التشغيل متوفر لدينا كافة طلبات من يرغب فى امتلاك مصانع العلف ولدينا افضل معدات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

3/3/2020
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صورة الاعلان: مكابس العلف - في كفر الشيخ مصر

مكابس العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائية.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (single wipes) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (single wipes)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (single wipes) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام( و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: مدشات الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

مدشات الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مجارش العلف من شركة الجوهرى يعتبر مجارش الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنه.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

856 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

⏪ تقدم لكم شركة الجوهرى " ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه " ✔️ ابدا بمشروعك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كري.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

752 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده - في كفر الشيخ مصر

وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشكائر المواد الغذائية بإضافة بطانة بلاستيكية وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

632 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: مبرد العلف - في كفر الشيخ مصر

مبرد العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مبرد الاعلاف) يعتبر مبرد الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

963 جنيه

24/2/2020
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