مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه والزراعية وتلبيه متطلبات السوق في الجانب الذي تعمل به الشركه تتفضل شركه الجوهري ولاول مره بتقديم خطوط انتاج مصبعات الخشب وكل المعدات الخاصه بانتاج المصبعات الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري