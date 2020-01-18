مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

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مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه والزراعية وتلبيه متطلبات السوق في الجانب الذي تعمل به الشركه تتفضل شركه الجوهري ولاول مره بتقديم خطوط انتاج مصبعات الخشب وكل المعدات الخاصه بانتاج المصبعات الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 524 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049544
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14/1/2020
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13/1/2020
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(للبيع)

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12/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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896 جنيه

10/1/2020
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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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8/1/2020
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مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ

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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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8/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

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8/1/2020
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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد حرصا منا على ارضاء جميع عملائنا جبنالكم مفاجأه.
العنوان:

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896 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

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مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه وا.
العنوان:

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987 جنيه

4/1/2020
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ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة)

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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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2/1/2020
صورة الاعلان: مكبس العلف - في كفر الشيخ مصر

مكبس العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

968 جنيه

1/1/2020
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ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية

(للبيع)

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العنوان:

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765 جنيه

28/12/2019
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