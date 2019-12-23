مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه والزراعية وتلبيه متطلبات السوق في الجانب الذي تعمل به الشركه تتفضل شركه الجوهري ولاول مره بتقديم خطوط انتاج مصبعات الخشب وكل المعدات الخاصه بانتاج المصبعات الاتصال 002-01001160396 002-01272227795 3107078 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )– الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 863 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046255
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14/12/2019
صورة الاعلان: خلاط العلف - في كفر الشيخ مصر

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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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12/12/2019
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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة)

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ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

897 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: مبرد العلف - في كفر الشيخ مصر

مبرد العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

667 جنيه

7/12/2019
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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

5,872 جنيه

4/12/2019
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