مطبعة كاملة للبيع هايدلبرج 4 لون جى تى او + 2 لون جى تى او + تجميع + دريل Heidelberg GTOV-52, (4 Colors) Gauge: 75263126. Year of Manufacture 1989 DDS Damping - Heidelberg GTOZ 52 -2, (2 Colors) Gauge: 35504761. Year of Manufacture 1997 DDS Damping - Horizon Collator MC-80a, Paper Sizes A5-A3, - Iram-16 paper drill, Machine number: 2963. - Supermatic powde r raising machine type SUP 625 BD. للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى