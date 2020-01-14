(للبيع)
|مطبعة كاملة للبيع هايدلبرج 4 لون جى تى او + 2 لون جى تى او + تجميع + دريل Heidelberg GTOV-52, (4 Colors) Gauge: 75263126. Year of Manufacture 1989 DDS Damping - Heidelberg GTOZ 52 -2, (2 Colors) Gauge: 35504761. Year of Manufacture 1997 DDS Damping - Horizon Collator MC-80a, Paper Sizes A5-A3, - Iram-16 paper drill, Machine number: 2963. - Supermatic powde r raising machine type SUP 625 BD. للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048934
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو