مطاوب مهندس بالسعوديه

(فرصة عمل)
|للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا • خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها • وأن يكون سبق له العمل بكبرى الشركات " غبور" • وأن يكون سبق له العمل باحدى شركات المقاولات الكبرى "هشام طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- Select a city
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063849
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30 ريال
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