مطاوب فنيين للعمل فى شركة تكييفات

مطلوب سائقيين وفنيين ومساعدين فنىين للعمل في شركه ريفركول للتكييفات بمرتبات مجزية *يشترط ان لا يتعدي العمر عن 30 عام *لا يشترط رخصه معينه بالنسبة للسائقين * خبرة 5 سنين بالنسبة للفنيين للتواصل برجاء ارسال البيانات على الواتساب : 01102191000