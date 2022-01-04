مطاوب فنيين للعمل فى شركة تكييفات

(فرصة عمل)
|مطلوب سائقيين وفنيين ومساعدين فنىين للعمل في شركه ريفركول للتكييفات بمرتبات مجزية *يشترط ان لا يتعدي العمر عن 30 عام *لا يشترط رخصه معينه بالنسبة للسائقين * خبرة 5 سنين بالنسبة للفنيين للتواصل برجاء ارسال البيانات على الواتساب : 01102191000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117888
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2,500 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال