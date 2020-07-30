مطابع الرياض | جميع خدمات الطباعة الرقمية

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تفاصيل الإعلان
مطابع الرياض | جميع خدمات الطباعة الرقمية نقدم لكم جميع خدمات الطباعة الرقمية ومنتجات الدعاية والإعلان بأفضل الاسعار ونفخر بالجودة ودقة المواعيد | أحدث ماكينات الطباعة | طباعة كروت شخصية | طباعة تيشرتات | طباعة بنرات | طباعة رول اب | هدايا دعائية طباعة كروت شخصية, طباعة تيشرتات, طباعة بنرات ,منتجات الدعاية والإعلان, مطابع الرياض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: متجر خدمة لي
التليفون: 1346456456

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العنوان: طباعة كروت شخصية- طباعة كروت شخصية
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/7/2020
رقم الإعلان: 2064160
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صورة الاعلان: طور ذاتك / افكار جديده / فتح سوق عمل جديد

طور ذاتك / افكار جديده / فتح سوق عمل جديد

(للبيع)

دورات تدريبيه •تدريب وتدريس العلوم الاجتماعية وعلم نفس •تطوير فريق عمل ذاتيا لزيادة الانتاج باقل.
العنوان:

الرياض - السعودية

20 ريال

30/7/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج SL400 E للحوم موديل 2007

للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج SL400 E للحوم موديل 2007

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله كل عام وانتم بخير برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج SL400 E للحوم موديل 2007 ر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/7/2020
صورة الاعلان: للباحثين عن براد بحالة نظيفة جدا وبسعر مميز. يرجي التواصل لمعاينة البراد

للباحثين عن براد بحالة نظيفة جدا وبسعر مميز. يرجي التواصل لمعاينة البراد

(للبيع)

للباحثين عن براد بحالة نظيفة جدا وبسعر مميز. يرجي التواصل لمعاينة البراد بمعرضنا للبيع برادة فان إ.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

28/7/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة مونتراكون البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2013

للبيع برادة مونتراكون البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2013

(للبيع)

برادة مونتراكون البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2013 رقم العرض هو 717139 مواصفات قياسية للس.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

28/7/2020
صورة الاعلان: جهاز مناداة للمطاعم - اجهزة نداء للمطاعم

جهاز مناداة للمطاعم - اجهزة نداء للمطاعم

(للبيع)

جهاز مناداة للمطاعم - اجهزة نداء للمطاعم افضل جهاز مناداة لاسلكي للمقاهي للمطاعم للمستشفيات للفنادق .
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

27/7/2020
صورة الاعلان: عروض قاعه الكاميليا

عروض قاعه الكاميليا

(للإيجار)

الفرحه عليك والباقي علينا ل50 شخص بوفيه لعدد 50 شخص معجنات - حلا شاي – قهوه -عصيرات طبيعيه كيكه ث.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

25/7/2020
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صورة الاعلان: للايجارمجمع سكني +تعليمي في البغدادية الغربيه

للايجارمجمع سكني +تعليمي في البغدادية الغربيه

(للإيجار)

للايجارمجمع سكني +تعليمي في البغدادية الغربيه المساحه5000متر مربع يحتوى على مكاتب اداريه +عياده طب.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

25/7/2020
صورة الاعلان: صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: وصلت اليوم شاحنة مرسيدس 2010 معرضنا بجدة . حالة ممتازة وسعر طيب

وصلت اليوم شاحنة مرسيدس 2010 معرضنا بجدة . حالة ممتازة وسعر طيب

(للبيع)

للبيع بمعرضنا بجدة . حالة نظيفة وسعر ممتاز . بادر بالإتصال للمعاينة رقم العرض هو 523101 شاحنه مرسي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

22/7/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة المانية

مدرس لغة المانية

(للبيع)

تعلم اللغة الألمانية علي يد خبراء اللغة لأكثر من ٢٠ عاما. الاعداد لامتحانات جوته المركز.

150 ريال

21/7/2020
صورة الاعلان: اجهزة فحص الحقائب في المطارات

اجهزة فحص الحقائب في المطارات

(للبيع)

اجهزة فحص الحقائب في المطارات شرح عن جهاز تفتيش الحقائب في المطارات بالخطوات عند وصولك لطابور نقاط ا.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

21/7/2020
صورة الاعلان: برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها

برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها

(للبيع)

برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها براده كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج SL200 E رقم العر.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

20/7/2020
صورة الاعلان: برادات الكرون في احسن حالاتها

برادات الكرون في احسن حالاتها

(للبيع)

برادات الكرون في احسن حالاتها رقم العرض للسؤال عنه هو 711055 براده كرون موديل 2005 مع مبرد كاريرmaxi.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850 ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بم.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

(للبيع)

كاشير مطاعم وكوفي شوب جوالات تموينات Ta Pos (( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شو.

4,400 ريال

19/7/2020
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