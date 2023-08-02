مطابخ كوريان و رخام كوريان طب ايه رايك فى رخامة مضادة للبكتيريا ومضادة للحشرات و لاتتأثر بالماء والاحماض وغير قابله للتشرب ولاتسرب ماء نهائياً ورخامة غير مساميه لاتخزن فضلات ولا يوجد بها اى ثقوب يعنى اكليريك 100 % بالاضافه الى انها تصلح للدورنات وجميع الديزاينات ومتاحه كل الالوان ???????? وكمان رخامة تبين جمال المطبخ وشياكته وتحمى الضلف وتظهر جمالها كل دة مجمع فى نوع واحد بس من الرخام وهو ( الكوريان ) الرخام الصناعى المستورد الكورى ???? نوعه: كوريان كورى HANEX شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار