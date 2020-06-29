مطابخ الوميتال اشكال والوان مطابخ مودرن المطابخ الألمنيوم تبدأ من ١٧٠٠ \ المتر المطبخ الأكريليك المتر يبدا من ٢١٠٠ \ ٢٥٠٠ المطبخ البوليلك يبدأ من المتر ٢٥٠٠ \ ٢٩٠٠ مطابخ البي في سي درف محفورة سي ان سي المتر ب ٢١٠٠ للحجز والاستعلام عالواتس 01017027845