مطابخ الوميتال اشكال والوان مطابخ مودرن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطابخ الوميتال اشكال والوان مطابخ مودرن - في الجيزة مصر

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مطابخ الوميتال اشكال والوان مطابخ مودرن المطابخ الألمنيوم تبدأ من ١٧٠٠ \ المتر المطبخ الأكريليك المتر يبدا من ٢١٠٠ \ ٢٥٠٠ المطبخ البوليلك يبدأ من المتر ٢٥٠٠ \ ٢٩٠٠ مطابخ البي في سي درف محفورة سي ان سي المتر ب ٢١٠٠ للحجز والاستعلام عالواتس 01017027845
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: M.G Hasan
التليفون: 01005215204

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العنوان: 161 Iskan El Shabab- El Shorouk City
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,700 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061774
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجلي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية

شقة للبيع قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

خليك عايش مع السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة ونا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

370,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: استثمر فلوسك وامتلك شقتك فى Town Gate

استثمر فلوسك وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

فلوسك استثمرها فى المضمون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية وسط امن وحراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

عيش وسط افضل الخدمات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات شقتك 190 م (3 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

384,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من فندق الماسة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

ع بعد دقائق من فندق الماسة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

خليك قريب من فندق الماسة وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate واستمتع بكل الخدمات كافيهات ومطاعم ومول تجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

332,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امن مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

امن مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

اطمن ع مستقبلك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من ارض المعارض ومركز المؤتمرات وفندق الماسة شقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

288,000 جنيه

29/6/2020
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صورة الاعلان: شبابيك الوميتال قطاع Ps

شبابيك الوميتال قطاع Ps

(للبيع)

شبابيك الوميتال قطاع Ps صغير جرار 1100ج قطاع Ps كبير جرار 1350ج قطاع Ps جامبو جرار 1750ج ضلفتين جرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,100 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش باجمل حديقة خاصة 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

488,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر

شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر

(للبيع)

عايز صيف احلى تعالى عندنا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة واكوا بارك وكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه

المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه

(فرصة عمل)

وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه والدعاية والاعلان لفروعها بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

اقوي عروض التشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى فى العاصمة الجديدة

محل للبيع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

امتلك محلك فى لافييت مول واستمتع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى في منطقة الداون تاون أمام محطه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محل فى بيراميدز مول قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات

امتلك محل فى بيراميدز مول قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات

(للتقسيط)

قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات امتلك محلك فى بيراميدز مول واستمتع بخدماتك الترفيهية منطقة تزحلق ع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

352,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك باكبر عائد استثمارى فى العاصمة الادارية

امتلك محلك باكبر عائد استثمارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

باكبر عائد استمارى امتلك محلك فى بيراميدز مول باميزمواقع العاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

361,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: محامي ومستشار قانوني اون لاين في مصر

محامي ومستشار قانوني اون لاين في مصر

(للبيع)

محامي ومستشار قانوني اون لاين في مصر عندما تواجه مشكلة قانونية بالتاكيد سوف تحتاج الى استشارة محامي .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/6/2020
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