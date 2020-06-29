(للبيع)
|مطابخ الوميتال اشكال والوان مطابخ مودرن المطابخ الألمنيوم تبدأ من ١٧٠٠ \ المتر المطبخ الأكريليك المتر يبدا من ٢١٠٠ \ ٢٥٠٠ المطبخ البوليلك يبدأ من المتر ٢٥٠٠ \ ٢٩٠٠ مطابخ البي في سي درف محفورة سي ان سي المتر ب ٢١٠٠ للحجز والاستعلام عالواتس 01017027845
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|M.G Hasan
|التليفون:
|01005215204
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|العنوان:
|161 Iskan El Shabab- El Shorouk City
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061774
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