مضخات طلمبات اعماق غاطسة

(للبيع)
|نستورد مضخات من الاستينليس استيل ومواتير غاطسة بقدرات متنوعة تتحمل درجات الحرارة العالية موبيل 01222842462 01141008501 01005810244
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجدى عيسى
|التليفون:
|01222842462-01141008501-01005810244
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|العنوان:
|50 شارع النصر النزهة الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة - مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116576
30,000 جنيه
3,000 ريال
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