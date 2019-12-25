مصيف طول السنة واستثمار كسبان في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك في السخنة واستثمر براحتك واستثمارك كسبان وكمان هتصيف طول ايام السنة براحتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش كمااان هدية وجمب كل كل احتياجاتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات اكتر هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994 وكمان هنقولك اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046613
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