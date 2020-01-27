مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي

(للبيع)
|كان نفسك تمتلك مصيف يليق بذوقك و شوفت اماكن كتير بس لسه مش لاقي اللي انت عاوزه خلاص شركتنا جبتلك مصيفك اللي نفسك فيه لحد عندك الفيو رؤية مباشره للبحر و اطلاله حمام سباحه تشطيب سوبر لوكس و استلام فوري مساحه ١٢٠ متر مباني تقريبا (٣ غرف - ريسيبشن قطعتين - مطبخ امريكا - ٢حمام – تراس ) و منهم 2 فرفه نوم و ريسيبشن ترى البحر رؤية مباشره مقدما ٥٠٪ و الباقي علي ٢٤ شهر و ف حاله الكاش قابل للتفاوض ف السعر اتصل فورا انت لسة بتفكر #الساحل_الشمالي للمزيد من الاستفسار برجاء الاتصال : 01222317717
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الياسمين للانشاءات و اداره المشروعات
|التليفون:
|011211885111
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|العنوان:
|الكيلوا 21- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050690
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