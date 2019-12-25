مصيفك يبعد عن بيتك ب 60 دقيقة فقط في السخنة

هتبقي في شاليهك في السخنة بعد 60 دقيقة من بيتك وهتستمتع بأحلي اللحظات مع اولادك او اصحابك وهتستمتع بجميع خدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك وجيم وسبا وجاكوزى ومطاعم وكافيهات وكل الخدمات اللي هتحتاجها هتلاقيها جمب شاليهك والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس مفروش وكل ده بأقل مقدم اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 و امتلك في لاسيرينا السخنة