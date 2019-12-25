مصيفك يبعد عن بيتك ب 60 دقيقة فقط في السخنة

(للبيع)
|هتبقي في شاليهك في السخنة بعد 60 دقيقة من بيتك وهتستمتع بأحلي اللحظات مع اولادك او اصحابك وهتستمتع بجميع خدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك وجيم وسبا وجاكوزى ومطاعم وكافيهات وكل الخدمات اللي هتحتاجها هتلاقيها جمب شاليهك والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس مفروش وكل ده بأقل مقدم اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 و امتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|98,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046614
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