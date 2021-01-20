مصيفك ومشتاك في راس سدر بمقدم84الف بس

(للتقسيط)
|متضعيش الفرصة من بين ايديك والحق دلوقتي الحق اقوي العروض في راس سدروامتلك شاليهك بروف بمقدم84 الف فقط واسع مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+روف)قريب من جميع الخدمات من اكوابارك وحمام سباحة وجيم وسبا كلمنا دلوقتى واحجز شاليهك معانا واقساط بدون فوايد على : 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080701
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