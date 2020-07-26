مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش

(للبيع)
|شاليهك ف لاسيرينا السخنة ومتشيلش هم الفرش وتعالي امتلك الشاليه مفروش جاهز وع بعد 90 دقيقة من بيتك وهتدفع مقدم بسيط وهتقسي براحتك ع اطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس جمب حمامات السباحة والاكوا بارك وتراك للدراجات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير يلا اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|121,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063965
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