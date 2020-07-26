مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش

شاليهك ف لاسيرينا السخنة ومتشيلش هم الفرش وتعالي امتلك الشاليه مفروش جاهز وع بعد 90 دقيقة من بيتك وهتدفع مقدم بسيط وهتقسي براحتك ع اطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس جمب حمامات السباحة والاكوا بارك وتراك للدراجات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير يلا اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب