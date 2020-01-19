مصيفك في السخنة مع اصحابك غير اي مصيف تاني

مصيفك في غير اي مصيف تانية بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة وهتصيف مع اصحابك بالالعاب الترفيهية والسهر علي البحر براحتك وكمان في المطاعم والكافيهات وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومن غير ماتدفع اي فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف الخدمات