مصيفك في السخنة مع اصحابك غير اي مصيف تاني

(للتقسيط)
|مصيفك في غير اي مصيف تانية بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة وهتصيف مع اصحابك بالالعاب الترفيهية والسهر علي البحر براحتك وكمان في المطاعم والكافيهات وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومن غير ماتدفع اي فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|253,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049660
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