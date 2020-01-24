مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او صحابك وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع اي فوايد وبالاتقسيط المريح والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050799
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