مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او صحابك وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع اي فوايد وبالاتقسيط المريح والشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك