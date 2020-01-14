مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في قرية لاسيرينا باي أحلي قرية في راس سدر ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وكمان شاليهك تشطيب سوبر لوكس ومساحته 95م (3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048995
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