مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات 1700م جمالون تقريبا 1700م مبني إداري 150م دورين به كافة المرافق خالص الثمن رخصه تشغيل وسجل صناعي كافة الاوراق خالصه مطلوب 6 مليون 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2071025
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع جاهز على التشغيل مباشرة كامل المرافق جاهز على التشغيل خالص الثمن به ك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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30/10/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م مبنى خرسانه 700م جاهز على التشغيل متوفر به كافة المرافق 0100191024.
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الإسكندرية - مصر
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28/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 1270م ببرج العرب للايجار - في الإسكندرية مصر

مصنع 1270م ببرج العرب للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1270م ببرج العرب للايجار جمالون 700م ادارة دورين مطلوب 30000 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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23/10/2020
صورة الاعلان: مصنع بلاستيك 1600م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع بلاستيك 1600م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
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21/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع مطلوب 8500000 ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

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20/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع سعر المتر 2000 ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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18/10/2020
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صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/10/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

16/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 50000م للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب بلوك كامل يصلح لجميع الانشطة سعر المتر 1800 ج 01001910248 01223342232.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/10/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى 2400م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع مبنى خرسانة 3 ادوار رخصه كامل بجميع التجهيزات كهرباء ماء سعر المتر 3000ج ببرج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/10/2020
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 400م بالمنطقه الصناعية - في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره بالعجمى البيطاش للبيع او للايجار لو للبيع سعر الب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/10/2020
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

30/9/2020
صورة الاعلان: مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه ينفع غذائى و دوائى به مبنى 1300وفى 2600م ايضا بسعر 5مليون ونص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

28/9/2020
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