مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى 3 ج ويوجد مصانع جميع الانشطة للبيع او الايجار مساحات تبدا من 300م الى 50000 م 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073774
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/11/2020
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر - في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 01226652827.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه اداره ٣ ادوار &.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات - في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات والالات للايجار مطلوب 16000 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات - في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات والالات للايجار مطلوب 16000 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
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صورة الاعلان: مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع نشاط مياه معدنية وغازية ببرج العرب مطلوب 11 مليون 01001910248.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا مصانع جميع الانشطة - في الإسكندرية مصر

يوجد لدينا مصانع جميع الانشطة

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

يوجد لدينا مصانع جميع الانشطة جميع المساحات اسعار ايجار تبدا من 20000ج 01001910248 01223342232 0122.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار نشاط مواد غذائيه - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار نشاط مواد غذائيه

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار نشاط مواد غذائيه المساحه الاجمالي 850م الإنشاءات مبني ٤٥٠م خرسان.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات - في الإسكندرية مصر

مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات 1700م جمالون تقريبا 1700م مبني إداري 150م دورين به كافة المرافق خالص .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع جاهز على التشغيل مباشرة كامل المرافق جاهز على التشغيل خالص الثمن به ك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

30/10/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م مبنى خرسانه 700م جاهز على التشغيل متوفر به كافة المرافق 0100191024.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 1270م ببرج العرب للايجار - في الإسكندرية مصر

مصنع 1270م ببرج العرب للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1270م ببرج العرب للايجار جمالون 700م ادارة دورين مطلوب 30000 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/10/2020
صورة الاعلان: مصنع بلاستيك 1600م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع بلاستيك 1600م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بلاستيك 1600م للبيع مطلوب 3700000 مبنى 700م ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع مطلوب 8500000 ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2020
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