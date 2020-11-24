مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى 3 ج ويوجد مصانع جميع الانشطة للبيع او الايجار مساحات تبدا من 300م الى 50000 م 01001910248 01223342232 01226652827