مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى 3 ج ويوجد مصانع جميع الانشطة للبيع او الايجار مساحات تبدا من 300م الى 50000 م 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2020
رقم الإعلان: 2059814
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صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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القسم: 

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15/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

15/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: مصنع 50000م للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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7/4/2020
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