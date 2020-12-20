مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مبرة العصافرة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مبرة العصافرة رخصة وسجل صناعى مبانى انشاءات جديدة كلها مبنى خرسانة 900م كهرباء 3 فاز للبيع او الايجار سعر الايجار 45 الف قابل للتفاوض سعر البيع 5 مليون 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077564
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر مبان - في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبان

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 0122665282.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: مصنع 6000م جمالون 3000م ادارة 150م - في الإسكندرية مصر

مصنع 6000م جمالون 3000م ادارة 150م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 6000م جمالون 3000م ادارة 150م دورين كهرباء نص ميجا سعره 2000 ج للمتر01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مصنع 4500م جمالون 3000 - في الإسكندرية مصر

مصنع 4500م جمالون 3000

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4500م جمالون 3000 وادارة 200 م ناصية مطلوب 10 مليون قابل للتفاوض ببرج العرب يصلح لجميع الانشطه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2020
صورة الاعلان: مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوا - في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوار على اعلى مستوى الكيلو 21 من العجمى رخصة كهربا 3 فاز وسجل صناعى مطلوب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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7/12/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
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صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200 - في الإسكندرية مصر

مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200 بسعر تحفة بارقى موقع بالمنطقة الصناعبة برج العرب سعر المتر 2400 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/11/2020
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر - في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 01226652827.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه اداره ٣ ادوار &.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات - في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات والالات للايجار مطلوب 16000 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات - في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات والالات للايجار مطلوب 16000 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
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