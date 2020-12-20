(للبيع)
|مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مبرة العصافرة رخصة وسجل صناعى مبانى انشاءات جديدة كلها مبنى خرسانة 900م كهرباء 3 فاز للبيع او الايجار سعر الايجار 45 الف قابل للتفاوض سعر البيع 5 مليون 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077564
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