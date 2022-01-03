مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117702
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30/12/2021
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سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

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30/12/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn

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30/12/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق

(للبيع)

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الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
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