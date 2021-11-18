مصنع يونيفورم طبى بمصر لليونيفورم شركة Tn

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم طبى بمصر لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111944
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ - في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - اماكن بيع ملابس خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر - في الجيزة مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - زى اطفال الروضه - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - زى اطفال الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حضانات - زى اطفال الروضه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
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