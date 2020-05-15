مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

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صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

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مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم افضل شركة يونيفورم للأمن والحراسة.الزى الموحد للامن.يونيفورم شركة الامن.يونيفورم شركات الامن.قميص امن.بنطلون امن.جاكت للامن.قميص بكتافات للامن والحراسة.بنطلون جبردين أمن.بنطلون جينز أمن.قميص داكرون أمن.مصنع زى أمن.مصنع يونيفورم أمن.مصنع قميص امن.مصنع بنطلون أمن.ملابس الأمن.ملابس شركات الأمن والحراسة.أفضل يونيفورم للأمن.أحدث يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/5/2020
رقم الإعلان: 2059526
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