مصنع و شركة كورينوكس التركية لصناعة معدات الأفران و المخابز

(للبيع)

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صورة الاعلان: مصنع و شركة كورينوكس التركية لصناعة معدات الأفران و المخابز - في قونية تركيا

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شركة كورينوكس التركية لصناعة معدات الأفران و المخابز. شركتنا من أقدم الشركات التركية في تصدير و تصنيع الأفران الدوارة و معدات المخابز. جميع معداتنا تصنع حسب المواصفات الأوروبية و جميع معداتنا حاصلة على شهادات جودة عالمية ISO. تتميز أفراننا الدوارة بسهولة التركيب و التشغيل حيث تم تصميمها من قبل مهندسين و خبيرين أٌفران و يتم تصنيعها من قبل حرفين أفران لأكثر من خمس و عشرين سنة . زورز موقع للاطلاع على جيمع معداتنا / لأي طلب او استفسار بانتظاركم دائما 00905357180119
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: CORINOX BAKERY MACHİNE
التليفون: 00905357180119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Fevzi Çakmak Mahallesi Kobisan 1 Sanayi Sitesi 10758 Sk. NO 16 / O, 42050 Karatay/Konya- KARATAY
قونية -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2021
رقم الإعلان: 2115427
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خط انتاج الخبز العربي

خط انتاج الخبز العربي

(للبيع)

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : خط انتاج الخبز ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تطبيق وعد الخبز العربي والتورتيلا

ماكينة تطبيق وعد الخبز العربي والتورتيلا

(للبيع)

شركة Kammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبزالعربي وخطوط التعبئة و التغليف ماكينة عد وتستيف الخبز العر.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تغطيس البتفور والكعك بالشكولا

ماكينة تغطيس البتفور والكعك بالشكولا

(للبيع)

شركة Kammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةالتغليف تقدم لكم ماكينة تغطيش البتفور.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: الفرن الميني الدوار

الفرن الميني الدوار

(للبيع)

شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم الفرن العربي الدوار .
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: آلة تكييس الخبز

آلة تكييس الخبز

(للبيع)

شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم آلة تكييس الخبز السر.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: خط انتاج الخبز العربي

خط انتاج الخبز العربي

(للبيع)

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : خط انتاج الخبز ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

3/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

(للبيع)

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكين.
العنوان:

أنقرة - تركيا
القسم: 

14,000 يورو

1/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

(للبيع)

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكين.
العنوان:

أنقرة - تركيا

14,000 يورو

1/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تكعيب السكر الاوتوماتيكية بشكل كامل

ماكينة تكعيب السكر الاوتوماتيكية بشكل كامل

(للبيع)

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكين.
العنوان:

أنقرة - تركيا

110,000 يورو

1/12/2021
صورة الاعلان: آلة الصمون العراقي

آلة الصمون العراقي

(للبيع)

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : آلة الصمون الع.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك

ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك

(للبيع)

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط _إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة و التغليف تقدم لكم: ماكينة الفلافل ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة

المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة

(للبيع)

المشروع في اسنيورت تركيا الحديثة الشقة غرفة وصالة وغرفتين وصالة ، اغتنم الفرصة مشروع استثماري مربح .
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

59,000 دولار

24/11/2021
صورة الاعلان: إمامة مسجد وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية

إمامة مسجد وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية

(طلب عمل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أبحث عن وظيفة في مسجد خاص ( إمام / مؤذن ) - أو في المساجد الحكومي.

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا كونيالتي ضمن مجمع SEASIDE HOMES RESIDENCE الراقي في منطقة كونيالتي حي .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

77,000 دولار

15/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

شقة مفروشة للبيع تتألف من اربع غرف وصالة ضمن مجمع حديث في انطاليا يتميز بخدماتة المتكاملة وموقعة الا.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

155,000 دولار

14/11/2021
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