مصنع و شركة كورينوكس التركية لصناعة معدات الأفران و المخابز

شركة كورينوكس التركية لصناعة معدات الأفران و المخابز. شركتنا من أقدم الشركات التركية في تصدير و تصنيع الأفران الدوارة و معدات المخابز. جميع معداتنا تصنع حسب المواصفات الأوروبية و جميع معداتنا حاصلة على شهادات جودة عالمية ISO. تتميز أفراننا الدوارة بسهولة التركيب و التشغيل حيث تم تصميمها من قبل مهندسين و خبيرين أٌفران و يتم تصنيعها من قبل حرفين أفران لأكثر من خمس و عشرين سنة . زورز موقع للاطلاع على جيمع معداتنا / لأي طلب او استفسار بانتظاركم دائما 00905357180119