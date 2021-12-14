مصنع و شركة كورينوكس التركية لصناعة معدات الأفران و المخابز

(للبيع)
|شركة كورينوكس التركية لصناعة معدات الأفران و المخابز. شركتنا من أقدم الشركات التركية في تصدير و تصنيع الأفران الدوارة و معدات المخابز. جميع معداتنا تصنع حسب المواصفات الأوروبية و جميع معداتنا حاصلة على شهادات جودة عالمية ISO. تتميز أفراننا الدوارة بسهولة التركيب و التشغيل حيث تم تصميمها من قبل مهندسين و خبيرين أٌفران و يتم تصنيعها من قبل حرفين أفران لأكثر من خمس و عشرين سنة . زورز موقع للاطلاع على جيمع معداتنا / لأي طلب او استفسار بانتظاركم دائما 00905357180119
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|CORINOX BAKERY MACHİNE
|التليفون:
|00905357180119
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|العنوان:
|Fevzi Çakmak Mahallesi Kobisan 1 Sanayi Sitesi 10758 Sk. NO 16 / O, 42050 Karatay/Konya- KARATAY
قونية - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115427
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