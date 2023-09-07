مصنع منتجات خشبية للبيع بمدخل مدينة بلبيس مجهز بالكامل رخصة تشغيل

(For Sale)

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Ad Photo: مصنع منتجات خشبية للبيع بمدخل مدينة بلبيس مجهز بالكامل رخصة تشغيل - in Cairo Egypt

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فرصة إستثمارية كبري - مصنع منتجات خشبية للبيع - بمدخل بمدينة بلبيس المصنع مجهز بالكامل ( ماكينه منشار - ماكينه نشارة - ماكينه سن صفائح الكمنشار - ديسك تقطيع - ماكينة تخانة - ماكينة شمبران - كمبروسر هواء - ماكينة حلية - ماكينة منقارة - مسدسات هواء للمسامير - الخ يوجد رخصة تشغيل - يوجد سجل صناعي المصنع يحتوي علي - نظام مراقبة كاميرات داخل و خارج المصنع - أرضية خرانة و جمالون بمساحة 800 متر - يوجد نظام تهوية بالكامل - محول كهربائي عمومي بقدرة 100 كيلو وات + مولد كهربائي احتياطي بقدرة 40 كيلو و
Contact The Advertiser:
Contact Name: Tarek Salah Eldien
Telephone: 01091962382

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 86, Marwa district- Belbeis
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 12,500,000 EGP
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246305
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Ad Photo: مصنع للايجار 1000م - in Cairo Egypt

مصنع للايجار 1000م

(For Rent)

- in Cairo Egypt

مصنع تعبئه وتغليف تمور واي حاصلات زراعيه مساحه 1000م به عدد 4 مخازن تحتوي مساحه تخزين المخزن الواح.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

160 Pound

7/9/2023
Ad Photo: , مصنع شنط مدارس تصنع شنط مدارس , - in Cairo Egypt

, مصنع شنط مدارس تصنع شنط مدارس ,

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مصنع ايجيبت باج للشنط العنوان : 6 اكتوبر المنطقه الصناعيه الاولي تليفون : 01227777691 ويب سايت : w.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1 Dollar

5/8/2023
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