مصنع منتجات خشبية للبيع بمدخل مدينة بلبيس مجهز بالكامل رخصة تشغيل

(For Sale)
|فرصة إستثمارية كبري - مصنع منتجات خشبية للبيع - بمدخل بمدينة بلبيس المصنع مجهز بالكامل ( ماكينه منشار - ماكينه نشارة - ماكينه سن صفائح الكمنشار - ديسك تقطيع - ماكينة تخانة - ماكينة شمبران - كمبروسر هواء - ماكينة حلية - ماكينة منقارة - مسدسات هواء للمسامير - الخ يوجد رخصة تشغيل - يوجد سجل صناعي المصنع يحتوي علي - نظام مراقبة كاميرات داخل و خارج المصنع - أرضية خرانة و جمالون بمساحة 800 متر - يوجد نظام تهوية بالكامل - محول كهربائي عمومي بقدرة 100 كيلو وات + مولد كهربائي احتياطي بقدرة 40 كيلو و
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Tarek Salah Eldien
|Telephone:
|01091962382
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|86, Marwa district- Belbeis
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|12,500,000 EGP
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246305
160 Pound
1 Dollar