مصنع منتجات خشبية للبيع بمدخل مدينة بلبيس مجهز بالكامل رخصة تشغيل

فرصة إستثمارية كبري - مصنع منتجات خشبية للبيع - بمدخل بمدينة بلبيس المصنع مجهز بالكامل ( ماكينه منشار - ماكينه نشارة - ماكينه سن صفائح الكمنشار - ديسك تقطيع - ماكينة تخانة - ماكينة شمبران - كمبروسر هواء - ماكينة حلية - ماكينة منقارة - مسدسات هواء للمسامير - الخ يوجد رخصة تشغيل - يوجد سجل صناعي المصنع يحتوي علي - نظام مراقبة كاميرات داخل و خارج المصنع - أرضية خرانة و جمالون بمساحة 800 متر - يوجد نظام تهوية بالكامل - محول كهربائي عمومي بقدرة 100 كيلو وات + مولد كهربائي احتياطي بقدرة 40 كيلو و