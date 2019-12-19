مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مصنع ملابس عمال - يونيفورم شركات الصيانه اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045809
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن 01200561116-01003358542 مصنع يونيفورم امن ملابس حارس الامن يونيفورم شركات الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116-01003358542 سعر يونيفورم هاوس كيبنج ملابس هاوس كيبنج يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مصنع توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركة يونيفورم فنادق يونيفورم فنادق ومنتجعات Hotel .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 قميص و تى شيرت ويتر ملابس مطعم اسعار يونيفورم مطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: gown graduationمص نع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

gown graduationمص نع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduationمصنع ارواب تخرج 01003358542–01200561116 تصاميم ارواب تخرج روب تخرج اطفال سعر روب التخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار 01223182572 ) نحن شركة السلام متخصصون في تصميم و تنفيذ ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر 01003358542–01200561116 يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي احدث موديلات ملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: توريد يونيفورم فندقى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريد يونيفورم فندقى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد يونيفورم فندقى (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: ملابس الخدم - في الجيزة مصر

ملابس الخدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس الخدم 01022216888–01119959296 اليونيفورم الخاص بالمطاعم ملابس اطفال يونيفورم يونيفورم مطبخ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: مصنع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

مصنع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم طاقم التمريض - في الجيزة مصر

يونيفورم طاقم التمريض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طاقم التمريض 01003358542–01200561116 مصنع يونيفورم طبى بمصر ملابس طاقم المستشفى زى التمريضH.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 اسماء واماكن مصانع افرولات شركات توريد ملابس عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager